В Одесі на британському есмінці підписали договір: які можливості він дає Україні

Ракетний есмінець Королівського військово-морського флоту HMS DEFENDER вже в Одесі. На його борту підписали договір про підтримку розвитку Військово-морських сил України.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Офіційна назва підписаного документа - Меморандум про реалізацію проектів морського партнерства між консорціумом промисловості Сполученого Королівства та ВМС України.

З британської сторони договір підписав міністр з питань оборонних закупівель Джеремі Квін, з української - заступник Міністра оборони Олександр Миронюк.

Меморандум передбачає спільне проєктування та будівництво військових кораблів в Україні та Великій Британії, реконструкцію українських суднобудівних підприємств і будівництво двох баз ВМС України.

"Це ще один крок у розвитку двостороннього співробітництва між Україною та Сполученим Королівством задля зміцнення українського флоту, який стикається з постійною небезпекою у Чорному та Азовському морях", - йдеться в повідомленні.

Свідками церемонії підписання Меморандуму стали Секретар РНБО України Олексій Данилов, перший морський Лорд Великобританії адмірал Тоні Радакін і Надзвичайний і Повноважний Посол Великобританії в Україні Мелінда Сіммонс.

Учасники церемонії також спостерігали за спільними навчаннями українських, британських і американських військових на борту корабля.

Есмінець HMS DEFENDER став вже другим кораблем Королівського флоту, який відвідав Одесу протягом останніх декількох тижнів.

"Спільні морські проєкти та регулярні візити військових кораблів - свідчення тісних зв’язків між Британією та Україною, партнерства та дружби", - йдеться в повідомленні.