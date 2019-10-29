ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Одессе бизнесмены построят детсад за 80 млн грн и подарят его городу

Новости » Общество    29.10.2019 - 18:00
В Одессе бизнесмены построят детсад за 80 млн грн и подарят его городу
Фото: проект детсада (пресс-служба компании "Камертон")

В Одессе появится новый детский сад площадью более 1700 кв. м

Компания "Камертон" (Одесса) создаст детский сад площадью более 1700 кв. м и стоимостью 80 млн гривен и подарит его городу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу компании в Facebook.

По данным компании, это будет крупнейшая в новейшей истории Одессы частная инвестиция в создание социального объекта.

Согласно проекту, будущий детский сад разместится на двух этажах и сможет принять 200 детей. В нем предусмотрены административные помещения, помещения пищеблока, спортивный зал, зал для занятий с детьми и тому подобное.

"Будущий детский сад будет передан в коммунальную собственность Одесского городского совета. А значит будет не коммерческим, а коммунальным учреждением, которое будет служить в интересах всех жителей Гагаринского плато", - подчеркнули в компании и обратили внимание, что заявления отдельных лиц о других характеристиках сада не соответствуют действительности и призваны дискредитировать проект UNITY TOWERS.

ООО "Камертон" реализует в Одессе международный инвестиционный проект UNITY TOWERS. Общий объем инвестиций в проект – 75 млн долл. Проектировщиком выступила компания "Мегалайн Проект", подрядчик - компания "Эйч Пи Групп". Указанные компании уже на протяжении 25 лет реализует различные инвестиционные проекты по всей Украине.

Строительство UNITY TOWERS осуществляется на основании всех необходимых документов, полученных в соответствии с предусмотренными законодательством процедурой и сроками.

Названы сроки начала отопительного сезона в Одессе В Одесской области в результате взрыва пострадали курсанты военной академии
Новости Украины Одессастроительстводетский сад
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь