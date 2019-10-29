ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Одесі бізнесмени побудують дитсадок за 80 млн грн і подарують його місту

Новини » Суспільство    29.10.2019 - 18:00
В Одесі бізнесмени побудують дитсадок за 80 млн грн і подарують його місту
Фото: проект дитсадка (прес-служба компанії "Камертон")

В Одесі з'явиться новий дитячий сад площею понад 1700 кв. м

Компанія "Камертон" (Одеса) створить дитячий сад площею понад 1700 кв. м і вартістю 80 млн гривень і подарує його місту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку компанії в Facebook.

За даними компанії, це буде найбільша у новітній історії Одеси приватна інвестиція у створення соціального об'єкта.

Згідно з проектом, майбутній дитячий садок розміститься на двох поверхах і зможе взяти 200 дітей. В ньому передбачені адміністративні приміщення, приміщення харчоблоку, спортивний зал, зал для занять з дітьми тощо.

"Майбутній дитячий сад буде переданий у комунальну власність Одеської міської ради. А значить не буде комерційним, а комунальним закладом, який буде служити в інтересах усіх жителів Гагарінського плато", - підкреслили в компанії і звернули увагу, що заяви окремих осіб про інших характеристики саду не відповідають дійсності і покликані дискредитувати проект UNITY TOWERS.

ТОВ "Камертон" реалізує в Одесі міжнародний інвестиційний проект UNITY TOWERS. Загальний обсяг інвестицій в проект – 75 млн дол. Проектувальником виступила компанія "Мегалайн Проект", підрядник - компанія "Ейч Пі Груп". Зазначені компанії вже протягом 25 років реалізує різні інвестиційні проекти по всій Україні.

Будівництво UNITY TOWERS здійснюється на підставі всіх необхідних документів, отриманих згідно з передбаченими законодавством процедурою й термінами.

Названі терміни початку опалювального сезону в Одесі В Одеській області в результаті вибуху постраждали курсанти військової академії
Новини України Одесастроительстводетский сад
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся