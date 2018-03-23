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Одесса заняла первое место в рейтинге финансового здоровья бюджетов украинских городов

НовостиЭкономика    23.03.2018 - 18:45
Фото: Одесский горсовет (uk.wikipedia.org)
Фото: Одесский горсовет (uk.wikipedia.org)

Согласно исследованию ведущих аналитических центров, Одесса является самым финансово здоровым городом Украины

В рейтинге финансового здоровья бюджетов городов Украины, опубликованном Международным центром перспективных исследований, Одесса заняла первую позицию. Об этом сообщают украинские СМИ.

Для определения финансового здоровья украинских городов проводилась индикация финансовой стабильности, собирались статистические данные о финансовом здоровье органов местного самоуправления и производился расчет финансовых показателей.

Рейтинг составлялся в рамках проекта "Прозрачные, финансово здоровые и конкурентоспособные муниципалитеты в Украине", который инициирован Посольством США в Украине и реализуется Институтом экономических и социальных реформ в Словакии (INEKO) в партнерстве с Международным центром перспективных исследований.

Отметим, что в отличие от города Одессы, положение Одесской области в рейтинге является диаметрально противоположным - среди 24 регионов Украины она занимает 18 место.

Труханов: Одесса - город с наилучшим финансовым положением в стране
Теги публикации: Украина, Одесса, бюджет, рейтинг  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
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