Одеса посіла перше місце в рейтингу фінансового здоров'я бюджетів українських міст

Згідно з дослідженням провідних аналітичних центрів, Одеса є самим фінансово здоровим містом України

У рейтингу фінансового здоров'я бюджетів міст України, опублікованому Міжнародним центром перспективних досліджень, Одеса посіла першу позицію. Про це повідомляють українські ЗМІ.

Для визначення фінансового здоров'я українських міст проводилася індикація фінансової стабільності, збиралися статистичні дані про фінансове здоров'я органів місцевого самоврядування та проводився розрахунок фінансових показників.

Рейтинг складався в рамках проекту "Прозорі, фінансово здорові і конкурентоспроможні муніципалітети в Україні", який ініційований Посольством США в Україні та реалізується Інститутом економічних і соціальних реформ в Словаччині (INEKO) у партнерстві з Міжнародним центром перспективних досліджень.

Відзначимо, що на відміну від міста Одеси, положення Одеської області у рейтингу є діаметрально протилежним - серед 24 регіонів України вона займає 18 місце.