Одесса закрывает все общепиты и непродуктовые магазины

Решение принято вечером 15 марта
Одесса закрывает все заведения общественного питания и непродуктовые магазины из-за коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу горсовета Одессы.
Согласно распоряжению, с 16 марта 2020 года с 00:00 временно останавливают работу таких объектов общего пользования независимо от формы собственности и подчинения с присутствием более 10 человек, расположенных в г. Одессе, до особого распоряжения мэра и отмены ограничительных мероприятий:
Ранее сообщалось, что во Львове с понедельника, 16 марта, закрывают все торговые заведения для предотвращения распространения коронавирус на территории города. Будет закрыто все, кроме продуктовых, аптек и заправок.
РБК-Украина писало, что с 12 марта в Украине был введен трехнедельный карантин. С полуночи понедельника, 16 марта, Украина закроет границу для иностранцев, а с 17 марта будут отменены авиасообщения и пассажирские перевозки.