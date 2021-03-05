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Одесса до конца марта может попасть в "красную" зону

Новина українською → Одесса, Пятница 05 марта 2021 19:01
Одесса до конца марта может попасть в "красную" зону Фото: мужчина в маске (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Одесса может попасть в "красную" зону карантина. По мнению Министерства здравоохранения, это может произойти в конце марта - начале апреля.

Об этом заявил заместитель директора областного лабораторного центра Минздрава Украины Сергей Дементьев, передает "Думская".

Он отметил, что за прошлую неделю суточный рост заболеваемости коронавирусом в регионе составил 31%. Если в начале февраля госпитализировали 20% людей с COVID-19, то на сегодняшний день этот показатель вырос до 40%.

"Это говорит о том, что эпидемический процесс в Одесской области активизировался. Сегодня в Украине действуют четыре "красные" зоны. Одесса находится в "желтой". Но с учетом динамики эпидпроцесса у нас есть большие шансы в конце марта попасть в "красную" зону", - заявил он.

Напомним, ранее премьер Денис Шмыгаль назвал области, которые в ближайшее время могут оказаться в "красной" зоне карантина.

Кроме того, в Украине началась третья волна пандемии COVID.

Добавим, что по словам Шмыгаля, украинская вакцина появится к концу 2021 или в начале 2022 года. Однако на сегодня уже есть конкурентный рынок вакцин, которым уже нужно пользоваться.

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