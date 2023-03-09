ua ru
Чт, 09 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Одеському районі вимкнуть світло в ніч на 10 березня

Новость на русском →
Одеський район, Четвер 09 березня 2023 20:40
В Одеському районі вимкнуть світло в ніч на 10 березня Фото: в Одеському районі вимкнуть світло в ніч на 10 березня (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 9 березня, з 22:00 і до 7 ранку 10 березня в Одеському районі вимкнуть світло через ремонт обладнання.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

За даними ДТЕК, сьогодні вночі електрики ремонтуватимуть обладнання, що постраждало під час ранкової російської атаки.

"У зв’язку з цим з 22:00 до 7:00 буде відсутнє електропостачання для мешканців Одеського району. Для клієнтів в Малиновському районі Одеси можливі невеликі перерви в електропостачанні під час перепідключення високовольтного обладнання", - повідомили в компанії.

Крім того, вони повідомили, що в найближчі кілька днів триватимуть ремонтні роботи на магістральних мережах, що були пошкоджені через обстріли. Через це можливі обмеження електропостачання згідно з графіками стабілізаційних відключень в Одесі та інших районах області.

Нагадаємо, ракетна атака росіян вранці 9 березня призвела до екстрених відключень світла в Києві, проте наразі електропостачання в столиці відновлено.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Одеса Електроенергія
NEWS
Запорізька АЕС знеструмлена. Що сталося і які можуть бути наслідки
Запорізька АЕС знеструмлена. Що сталося і які можуть бути наслідки
DAILY
Рік знущань та погроз. Як живуть українці на окупованих Росією територіях
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Рік знущань та погроз. Як живуть українці на окупованих Росією територіях