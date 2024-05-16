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В Одеському обласному ТЦК відреагували на інцидент з затриманням чоловіка у маршрутці

Одеса, Четвер 16 травня 2024 13:47
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В Одеському обласному ТЦК відреагували на інцидент з затриманням чоловіка у маршрутці Фото: Одеський ТЦК та СП відреагував на затримання чоловіка в маршрутці (facebook.com/OOTCKSP)
Автор: Ярослава Борзова

У Одеському територіальному центрі комплектування та соцпідтримки відреагували на інцидент із затриманням чоловіка в одній із міських маршруток.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Одеський обласний ТЦК та СП.

Відомо, що під час конфлікту між чоловіком та людьми у військовій формі сталась сутичка.

У Одеському ТЦК та СП зазначили, що з відеозапису неможливо встановити причину конфлікту між людиною у військовій формі та цивільною особою.

"Триває уточнення обставин та учасників ситуації. Розпочато службову перевірку", - йдеться в повідомленні.

У Одеському обласному ТЦК та СП зауважили, що засуджують будь-які прояви насильства та повідомили, що за результатами службової перевірки всім діям та учасникам буде надано правову оцінку.

Проблеми за участі Одеського ТЦК та СП

Нагадаємо, днями Одеський ТЦК та СП відреагував на інцидент із побиттям дівчини біля відділку поліції. За словами потерпілої дівчини, який здійснив на неї напад чоловік представився працівником територіального центру комплектування.

Також напередодні в Одесі правоохоронці викрили працівника одного з ТЦК на хабарі за видачу довідки для відтермінування мобілізації. За "бронь" від призову чоловік вимагав 300 літрів пального чи вартість вказаного об’єму пального у грошовому еквіваленті.

Раніше стало відомо, що люди у військовій формі незаконно затримали підлітка в Одеській області. Тоді ТЦК оголосило про проведення перевірки.

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