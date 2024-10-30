В Одеському БЕБ проводять масштабні обшуки, - джерела

Співробітники ДБР прийшли з обшуками до Одеського Бюро економічної безпеки. Обшуки проводяться у рамках справи про махінацій з зерном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

У рамках справи розслідується уникнення оподаткування низкою зернотрейдерів. Це завдало збитків державі на понад 10 млрд гривень. Підозрюється, що різниця в сумах йшла до кишень посадовців. Ймовірно, йдеться про керівників місцевого БЕБ, митниці та Одеської прокуратури

Як зазначають джерела, Державне бюро розслідувань проводить обшуки у справі щодо так званого "зернового коридору".

Нагадаємо, на початку квітня 2024 року ДБР викрило п’ятьох співробітників Держпродспоживслужби в Одеській та Запорізькій областях. Вони організували велику схему вимагання грошей за видачу сертифікатів для зернотрейдерів. "Ділки" отримували щомісячно понад 160 тисяч доларів.

Також як повідомлялося, у Польщі влітку почали перевірки компаній через підозру в шахрайстві зерном з України. Підозрюється, що фірми могли завезти до Польщі тисячі тонн зерна, приховуючи його походження та призначення.

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