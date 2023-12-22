В Одеській ОВА розповіли про наслідки вечірньої атаки дронів

В результаті дронової атаки на Одеську область, яку Росія влаштувала ввечері 22 грудня, було пошкоджено інфраструктуру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера та Сили оборони півдня.
За даними Кіпера, в Одеському районі під час бойової роботи сил протиповітряної оборони вибуховою хвилею пошкоджено скління одного з навчальних закладів.
"На щастя, загиблих та постраждалих немає. Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян", - написав він.
Водночас у Силах оборони опублікували фото збитого ворожого дрону. Там заявили що ворог атакував Одесу безпілотниками "Герань". Всі 7 ворожих цілей збиті силами протиповітряної оборони.
"Внаслідок вибуху в процесі падіння збитого дрона, ударною хвилею пошкоджено скління одного з навчальних закладів Одеського району. Люди не постраждали. Підступний ворог може застосовувати повторні атаки протягом ночі", - сказано у повідомленні.
Нагадаємо, сьогодні, 22 грудня, увечері росіяни вкотре запустили дрони по Україні. Їх фіксували над акваторією Чорного моря.
Згідно з останніми даними Повітряних сил, ворожі безпілотники помітили у Білгород-Дністровському районі Одеської області.
Також кілька груп "Шахедів" летіли з боку Чорного моря до Коблево Миколаївської області та у напрямку Татарбунарського району Одеської області.
Нагадаємо, минулої ночі окупанти також атакували Україну "Шахедами". Загалом вони запустили 28 безпілотників, 24 з яких збили сили протиповітряної оборони.
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