В Одеській ОВА розповіли про наслідки вечірньої атаки дронів

За даними Кіпера, в Одеському районі під час бойової роботи сил протиповітряної оборони вибуховою хвилею пошкоджено скління одного з навчальних закладів.

"На щастя, загиблих та постраждалих немає. Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян", - написав він.

Водночас у Силах оборони опублікували фото збитого ворожого дрону. Там заявили що ворог атакував Одесу безпілотниками "Герань". Всі 7 ворожих цілей збиті силами протиповітряної оборони.

"Внаслідок вибуху в процесі падіння збитого дрона, ударною хвилею пошкоджено скління одного з навчальних закладів Одеського району. Люди не постраждали. Підступний ворог може застосовувати повторні атаки протягом ночі", - сказано у повідомленні.

Вечірня атака дронів

Нагадаємо, сьогодні, 22 грудня, увечері росіяни вкотре запустили дрони по Україні. Їх фіксували над акваторією Чорного моря.

Згідно з останніми даними Повітряних сил, ворожі безпілотники помітили у Білгород-Дністровському районі Одеської області.

Також кілька груп "Шахедів" летіли з боку Чорного моря до Коблево Миколаївської області та у напрямку Татарбунарського району Одеської області.

Нагадаємо, минулої ночі окупанти також атакували Україну "Шахедами". Загалом вони запустили 28 безпілотників, 24 з яких збили сили протиповітряної оборони.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.