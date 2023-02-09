ua ru
Чт, 09 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Одеській області завтра діятимуть тестові графіки відключень світла

Новость на русском →
Одеська область, Четвер 09 лютого 2023 21:47
В Одеській області завтра діятимуть тестові графіки відключень світла Фото: в Одеській області завтра діятимуть тестові графіки відключень світла (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

В Одеській області завтра, 10 лютого, діятимуть тестові графіки відключень електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

"Енергетикам "Укренерго" за допомогою фахівців ДТЕК вдалось полагодити частину енергообладнання Одеської області, що дозволяє розпочати тестову роботу нових графіків стабілізаційних відключень", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що відтепер споживачі будуть розділені на шість груп, що дозволить забезпечити справедливість та почерговість подачі світла всім мешканцям області.

Проте, ситуація в регіоні все ще складна, тому можливі перебої у графіках.

Дізнатись графік відключень за вашою адресою можна за посиланням.

Нагадаємо, споживання електроенергії залишається значним через морози, дефіцит потужності зберігається, найбільше - у вечірні години. Ліміти сьогодн не доводились до Харківської, Херсонської, Хмельницької областей.

Окрім того, в Україні почали виникати аварії на об'єктах, які вже відремонтували після ракетних атак росіян. Перший масштабний випадок стався в Одеській області, де через аварії на підстанції 3 і 4 лютого без електропостачання залишилося близько півмільйона абонентів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Одеса відключеня світла Електроенергія
NEWS
Резніков заявив про загрозу наступу росіян на південному сході
Резніков заявив про загрозу наступу росіян на південному сході
DAILY
Аварійні мережі. Чому енергосистема не витримує навантажень після ремонтів
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Аварійні мережі. Чому енергосистема не витримує навантажень після ремонтів