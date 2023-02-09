В Одеській області завтра діятимуть тестові графіки відключень світла
В Одеській області завтра, 10 лютого, діятимуть тестові графіки відключень електроенергії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.
"Енергетикам "Укренерго" за допомогою фахівців ДТЕК вдалось полагодити частину енергообладнання Одеської області, що дозволяє розпочати тестову роботу нових графіків стабілізаційних відключень", - йдеться в повідомленні.
Зазначено, що відтепер споживачі будуть розділені на шість груп, що дозволить забезпечити справедливість та почерговість подачі світла всім мешканцям області.
Проте, ситуація в регіоні все ще складна, тому можливі перебої у графіках.
Дізнатись графік відключень за вашою адресою можна за посиланням.
Нагадаємо, споживання електроенергії залишається значним через морози, дефіцит потужності зберігається, найбільше - у вечірні години. Ліміти сьогодн не доводились до Харківської, Херсонської, Хмельницької областей.
Окрім того, в Україні почали виникати аварії на об'єктах, які вже відремонтували після ракетних атак росіян. Перший масштабний випадок стався в Одеській області, де через аварії на підстанції 3 і 4 лютого без електропостачання залишилося близько півмільйона абонентів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.