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В Одесской области завтра будут действовать тестовые графики отключений света

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Одесская область, Четверг 09 февраля 2023 21:47
В Одесской области завтра будут действовать тестовые графики отключений света Фото: в Одесской области будут завтра действовать тестовые графики отключений света (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Одесской области завтра, 10 февраля, будут действовать тестовые графики отключения электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

"Энергетикам "Укрэнерго" с помощью специалистов ДТЭК удалось починить часть энергооборудования Одесской области, что позволяет начать тестовую работу новых графиков стабилизационных отключений", - говорится в сообщении.

Отмечено, что теперь потребители будут разделены на шесть групп, что позволит обеспечить справедливость и поочередность подачи света всем жителям области.

Однако ситуация в регионе все еще сложна, поэтому возможны перебои в графиках.

Узнать график отключений по вашему адресу можно по ссылке.

Напомним, потребление электроэнергии остается значительным из-за морозов, дефицит мощности сохраняется, больше всего - в вечерние часы. Лимиты сегодня не доводились до Харьковской, Херсонской, Хмельницкой областей.

Кроме того,в Украине начали возникать аварии на объектах, которые уже были отремонтированы после ракетных атак россиян. Первый масштабный случай произошел в Одесской области, где из-за аварий на подстанции 3 и 4 февраля без электроснабжения осталось около полумиллиона абонентов.

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