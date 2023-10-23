В Одеській області застрелився депутат: що відомо

В Одеській області депутата Шабовської сільської громади знайшли мертвим. Попередньо, він застрелився у власному будинку.

Про в коментарі РБК-Україна розповіли в прес-службі Одеської обласної прокуратури.

Прокурори підтвердили смерть депутата Шабовської сільської громади Василя Тимофєєва.

Також правоохоронці повідомили, що відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 КК України з поміткою "самогубство".

Що сталося

Джерела РБК-Україна в правоохоронних органах розповіли, що на місці надзвичайної події, яка сталася вдома у депутата було виявлено пістолет. Також і передсмертну записку. У ній буцімто він просить нікого не звинувачувати в тому, що сталося.

Що пишуть місцеві ЗМІ про Тимофєєва

Згідно з відкритих джерел, Василя Тимофєєва було обрано депутатом Шабовської сільської ради у 2020 році від політичної партії "Довіряй справам", головою якої є мер Одеси Геннадій Труханов.

Тим часом місцеві ЗМІ з посиланням на слова місцевих жителів пишуть, що упродовж певного часу у чоловіка нібито "були проблеми з алкоголем".

Наразі обставини трагедії з'ясовують правоохоронці.

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