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Вибухнула над морем. Прикордонники збили ракету в Одеській області (фото)

Фото: в Одеській області вночі знищено вісім ворожих ракет (росЗМІ)
Автор: Наталія Гурковська

Під час масштабної атаки по Україні в ніч проти середи, 30 серпня, у небі над Одеською областю прикордонники збили, ймовірно, російську Х-101.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДПСУ.

Так, сьогодні вночі військовослужбовці Одеського загону морської охорони зафіксували смертоносну стратегічну ракету, ймовірно Х-101, під час виконання завдання з протиракетної оборони.

"По виявленій цілі одразу відкрили вогонь з наявного озброєння. Ракета вибухнула над морем", - констатували прикордонники.

Прикордонники знищили одну із восьми ракет у небі над Одеською областю (t.me/DPSUkr)

Як уточнив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, всього в Одеській області сили ППО за ніч знищили 8 ракет над морем.

"Влучань та руйнувань немає", - додав він.

Обстріл України 30 серпня

Вночі російські війська випустили по Україні 28 ракет і 16 дронів. Зокрема, ракети типу Х-101/Х-555/Х-55 були випущені з 11 літаків стратегічної авіації Ту-95мс із Каспію та району Енгельса. Силам ППО вдалося збити всі 28 ракет і 15 із 16 БПЛА. Цей обстріл став наймасштабнішою атакою по Києву та області з весни. Докладніше - у матеріалі РБК-Україна.

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Одеса