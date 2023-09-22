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В Одеській області скасували обмеження руху вантажівок

Фото: в Одеській області скасували обмеження руху вантажівок (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

В Одеській області скасовуються обмеження руху великогабаритного транспорту у денну пору доби з 25 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Одеської ОВА Олега Кіпера.

"Відповідно до спільного наказу голови Одеської обласної військової  адміністрації та командувача ОСУВ "Одеса" з 25 вересня скасовуються обмеження руху великогабаритного транспорту у денну пору доби на дорогах області, - повідомив Кіпер.

При цьому перепустки на рух територією Одеської області у комендантську годину, видані до 25 вересня, продовжують діяти. Крім того, ОВА продовжуватиме видавати відповідні перепустки. 

Нагадаємо, заборона на рух вантажівок в області діяла з 10 липня.

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Одеса