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В Одеській області прикордонники переправляли ухилянтів за кордон

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Білгород-Дністровський, Четвер 11 травня 2023 13:26
В Одеській області прикордонники переправляли ухилянтів за кордон Фото: прикордонники в Одеській області переправляли чоловіків за кордон (ssu.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Прикордонники в Одеській області організували схему для незаконного вивезення чоловіків призовного віку за кордон. Фігурантів затримали на гарячому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на управління СБУ в Одеській області.

Організаторами схеми були двоє військових Білгород-Дністровського прикордонного загону. Вони пропонували військовозобов’язаним уникнути мобілізації та незаконно втекти за кордон.

За гроші прикордонники оформляли "клієнтам" тимчасові посвідчення військовозобов’язаних та довідки про зняття з військового обліку за станом здоров’я. Вартість фальшивих документів становила 6 тисяч доларів, а незаконний перетин кордону - ще тисяча доларів.

СБУ встановила, що щомісяця до прикордонників зверталися 3-4 ухилянти. Оперативники затримали одного з організаторів схеми під час отримання чергового хабаря. Правоохоронці також зафіксували ще два подібні факти.

Затриманому оголосили підозру за ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 368 ККУ. Розслідування триває.

Фото: прикордонники в Одеській області переправляли чоловіків за кордон (t.me/SSU_Odesa)

Нагадаємо, нещодавно прикордонники затримали ухилянтів, які на човні намагались потрапити до Угорщини.

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