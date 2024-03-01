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В Одеській області прикордонники ліквідували канал нелегального продажу зброї

Фото: прикордонники викрили канал збуту зброї в Одеській області (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Прикордонники викрили канал нелегального продажу вогнепальної зброї та боєприпасів, який організував 33-річний житель Одеської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

Як розповіли у відомстві, чоловік спеціалізувався на незаконному збуті вогнепальної зброї, вибухівки та боєприпасів. Його було затримао під час контрольованої закупки, коли він продав валізу вщент заповнену зброєю та вибуховими пристроями.

Під час обшуків у нього було вилучено три пістолети, магазини до них, майже 250 набоїв різного калібру, гранати та запали до них, сигнальна ракета, два підривачі, корпус протипіхотної міни.

Для продажу нелегальних товарів чоловік підшукував клієнтів через особисті зв’язки за допомогою "сарафанного радіо". За його діяльність йому загрожує позбавлення волі на строк до семи років.

Фото: в Одеській області прикордонники ліквідували канал нелегального продажу зброї (t.me/DPSUkr)

Нагадаємо, що РБК-Україна писало про те, як СБУ затримала агента ФСБ, який готував екологічний теракт в Одеській області. За співпрацю із ворогом йому загрожує довічне ув'язнення.

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