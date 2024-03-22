В Одеській області пошкоджені енергооб'єкти, без світла понад 50 тисяч споживачів
В Одеській області внаслідок масштабної атаки пошкоджені енергетичні об'єкти. Без світла 53 тисячі споживачів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера у Telegram.
Як він зазначив, через пошкодження енергооб'єктів за розпорядженням "Укренерго" в Одесі частково ввели стабілізаційні відключення.
"Наразі знеструмлено 53 тисячі абонентів електропостачання. Зберігаємо спокій. Фахівці проводять відновлювальні роботи", - додав Кіпер.
Раніше речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомляла, що в Одеській області сили ППО збили щонайменше 11 "Шахедів". Але були пошкодження обʼєктів критичної інфраструктури.
Масштабна атака
В ніч на 22 березня загарбники масовано удари по Україні, випустили понад 60 "Шахедів" та майже 90 ракет. Під ударом ворога була енергетика. Зокрема росіяни вдарили по ДніпроГЕС, на Запорізькій АЕС є загроза блекауту.
Важка ситуація у Харкові, місто знеструмлене, є проблеми з інтернетом, водою, електротранспорт не працює.
Проблеми зі світлом виникли у Дніпропетровській, Полтавській, Сумській, Хмельницькій області. Також атаковані об'єкти критичної інфраструктури в Івано-Франківській, Вінницькій, Миколаївській областях.
Що відомо про наслідки масованої атаки - у матеріалі РБК-Україна.
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