В Одеській області очікується негода: енергетики приготувалися

Зазначається, що сьогодні в Одеській області можливі значні опади, а також пориви вітру до 15-20 м/с.

На території Ізмаїльського, Болградського та Білгород-Дністровського районів очікується снігопад, а у Роздільнянському, Березівському, Подільському та Одеському районах - мокрий сніг та дощ. Місцями можлива ожеледиця.

Аварійні бригади ДТЕК в Одеській області вже перейшли у режим підвищеної готовності, щоб у разі негоди оперативно ліквідовувати наслідки.

Погода в Україні та Києві

За прогнозами синоптиків, сьогодні українцям слід чекати опадів. На півночі та сході очікуються помірний мокрий сніг, місцями можливий дощ.

Крім того, на дорогах ожеледиця та налипання мокрого снігу. У південних, центральних та північно-східних областях пориви вітру до 15-20 м/с. Температура вночі та вдень у більшості областей від -1 до +4 градусів, а на півдні вдень до +13.

Київ та область сьогодні теж накриє мокрий сніг та дощ. Стовпчики термометрів покажуть протягом доби від 0 до +2 градусів. У ДТЕК повідомили, що у Київській області енергетики також перейшли на посилений режим роботи.