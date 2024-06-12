В Одеській області обіцяють вирішити питання броні для медиків після скандалу з ТЦК

Ілюстративне фото: в Одесі медиків можуть забронювати від мобілізації (Віталій Носач, РБК-Україна)

В Одеській області планують запровадити бронь від мобілізації для медиків після того, як навколо Київського районного ТЦК та СП в Одесі спалахнув скандал.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Одеської області у Facebook.

У Центрі екстреної медичної допомоги зазначили, що конфлікт, який стався вчора, 11 червня, між медиками та військовослужбовцями ТЦК в Одесі вичерпано. При цьому остаточний вердикт очікується від правоохоронців. "Що стосується бронювання медиків - зараз відповідно до встановленого порядку проводяться відповідні лікарські огляди, оновлюються обліково-військові дані, формуються та подаються додаткові списки на їхнє бронювання. Найближчим часом питання буде вирішено", - уточнили в Центрі. При цьому там додали, що всі бригади швидкої допомоги в Одесі працюють у штатному режимі.