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В Одесской области обещают решить вопрос брони для медиков после скандала с ТЦК

Одесса, Среда 12 июня 2024 16:02
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В Одесской области обещают решить вопрос брони для медиков после скандала с ТЦК Иллюстративное фото: в Одессе медиков могут забронировать от мобилизации (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В Одесской области планируют ввести бронь от мобилизации для медиков после того, как вокруг Киевского районного ТЦК и СП в Одессе разгорелся скандал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Одесской области в Facebook.

В Центре экстренной медицинской помощи отметили, что конфликт, который произошел вчера, 11 июня, между медиками и военнослужащими ТЦК в Одессе исчерпан. При этом окончательный вердикт ожидается от правоохранителей.

"Что касается бронирования медиков - сейчас в соответствии с установленным порядком проводятся соответствующие врачебные осмотры, обновляются учетно-военные данные, формируются и представляются дополнительные списки на их бронирование. В ближайшее время вопрос будет решен", - уточнили в Центре.

При этом там добавили, что все бригады скорой помощи в Одессе работают в штатном режиме.

Что предшествовало

Напомним, вчера, 11 июня, стало известно, что военнослужащие Киевского РТЦК и СП Одессы задержали и удерживали несколько часов фельдшеров, которые приехали по вызову.

На этом фоне под военкомат съехались машины "скорой". Между медиками и военнослужащими ТЦК начались потасовки.

В военкомате объяснили это тем, что медиков вызвали не они сами, а мужчина, которого ранее доставили в ТЦК. Фельдшеры после прибытия якобы отказывались предоставить документы, которые бы подтвердили их принадлежность к системе здравоохранения.

Поэтому медиков начали подозревать в том, что они хотели помочь мужчине уклоняться от воинской службы. На место происшествия вызвали полицию, фельдшеры были задержаны.

Прокуратура уже возбудила уголовное дело по факту грубого нарушения общественного порядка.

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