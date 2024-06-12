В Одесской области обещают решить вопрос брони для медиков после скандала с ТЦК

В Одесской области планируют ввести бронь от мобилизации для медиков после того, как вокруг Киевского районного ТЦК и СП в Одессе разгорелся скандал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Одесской области в Facebook .

В Центре экстренной медицинской помощи отметили, что конфликт, который произошел вчера, 11 июня, между медиками и военнослужащими ТЦК в Одессе исчерпан. При этом окончательный вердикт ожидается от правоохранителей.

"Что касается бронирования медиков - сейчас в соответствии с установленным порядком проводятся соответствующие врачебные осмотры, обновляются учетно-военные данные, формируются и представляются дополнительные списки на их бронирование. В ближайшее время вопрос будет решен", - уточнили в Центре.

При этом там добавили, что все бригады скорой помощи в Одессе работают в штатном режиме.