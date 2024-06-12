В Одесской области обещают решить вопрос брони для медиков после скандала с ТЦК
В Одесской области планируют ввести бронь от мобилизации для медиков после того, как вокруг Киевского районного ТЦК и СП в Одессе разгорелся скандал.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Одесской области в Facebook.
В Центре экстренной медицинской помощи отметили, что конфликт, который произошел вчера, 11 июня, между медиками и военнослужащими ТЦК в Одессе исчерпан. При этом окончательный вердикт ожидается от правоохранителей.
"Что касается бронирования медиков - сейчас в соответствии с установленным порядком проводятся соответствующие врачебные осмотры, обновляются учетно-военные данные, формируются и представляются дополнительные списки на их бронирование. В ближайшее время вопрос будет решен", - уточнили в Центре.
При этом там добавили, что все бригады скорой помощи в Одессе работают в штатном режиме.
Что предшествовало
Напомним, вчера, 11 июня, стало известно, что военнослужащие Киевского РТЦК и СП Одессы задержали и удерживали несколько часов фельдшеров, которые приехали по вызову.
На этом фоне под военкомат съехались машины "скорой". Между медиками и военнослужащими ТЦК начались потасовки.
В военкомате объяснили это тем, что медиков вызвали не они сами, а мужчина, которого ранее доставили в ТЦК. Фельдшеры после прибытия якобы отказывались предоставить документы, которые бы подтвердили их принадлежность к системе здравоохранения.
Поэтому медиков начали подозревать в том, что они хотели помочь мужчине уклоняться от воинской службы. На место происшествия вызвали полицию, фельдшеры были задержаны.
Прокуратура уже возбудила уголовное дело по факту грубого нарушения общественного порядка.
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