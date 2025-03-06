В Одеській області невідомий "демонтував" пам'ятну дошку захиснику України (фото)

В Одеській області зі стіни школи зникла пам'ятна дошка захиснику України. За розслідування справи взялись поліцейські.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу головного управління Національної поліції в Одеській області.

Що відомо про зникнення пам'ятної дошки

Правоохоронці розповіли, що подія трапилась в одному із сіл Окнянської громади (у Подільському районі Одеської області).

Повідомлення про зникнення пам'ятної дошки зі стіни будівлі надійшло до поліції від директора освітнього закладу (школи) у середу, 5 березня. Після цього на місце було направлено слідчо-оперативну групу територіального підрозділу поліції.

У прес-службі поліції уточнили, що пам'ятну дошку захиснику України "було демонтовано невідомим зі стіни школи, в якій навчався полеглий військовий".

Місце події в одному з сіл Окнянської громади Одеської області (фото: od.npu.gov.ua)

Повідомляється, що в межах розслідування обставин події, правоохоронці:

провели огляд місця події;

опитали персонал школи;

опитали місцевих жителів;

внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань (за ознаками частини 1 статті 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України).

Наразі поліцейські:

встановлюють особу, яка скоїла протиправні дії;

встановлюють місцезнаходження меморіальної дошки;

звертаються до громадян (які, можливо, стали випадковими свідками або володіють інформацією, що може допомогти в розслідуванні) із проханням повідомити про це до чергової частини територіального підрозділу поліції.

Зробити це можна, зателефонувавши за номерами: (04861) 2-29-40, (04861) 2-19-50 або на спецлінію "102".