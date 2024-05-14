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В Одеській області намагаються обмежити роботу портовому оператору: що відомо

Фото: в Одеській області намагаються обмежити роботу портовому оператору (gmk center)
Автор: Артем Горовенко

У порту Кілія, частині портового комплексу Усть-Дунайськ, відбувається конфлікт, який стосується доступу до портових послуг

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ElitExpert.

ТОВ "Зерновий термінал Кілія" (ЗТК) опинилося в центрі правової суперечки з Адміністрацією морських портів України (АМПУ), щодо продовження договору на операторську діяльність.

Після рішення голови АМПУ Юрія Литвина не продовжувати договір з "ЗТК", компанія вимагає укладення нового договору, стверджуючи, що виконала всі необхідні умови.

"ЗТК" ініціювала низку судових процесів, спрямованих на відновлення своїх прав на надання портових послуг.

Згідно з інформацією АМПУ, після припинення договору із "ЗТК", компанія "Вімексим Логістик" швидко вступила в порт і уклала договір на надання подібних послуг. При цьому у "ЗТК" стверджують, що "Вімексим" - є компанією, афільованою з ТОВ “Еліксір Україна”, новим співвласником порту, і, таким чином, порт "зачищають" від конкурентів під нового власника.

Зазначимо, що "ЗТК" обслуговує від 10 до 13 суден щомісяця, що робить його одним з лідерів у сфері перевалки вантажів.

Для порівняння: оператор "Краншип", за останні два місяці, не обслугував жодного судна, а новий оператор "Вімексим Логістик" обслуговує лише одне судно на місяць.

Разом з тим, одним з ключових елементів суперечки, є договір користування причалом, який, як стверджує "ЗТК", АМПУ відмовляється поновити без чітко визначених причин, чим порушує закон "Про природні монополії", згідно з яким АМПУ, як монополіст, зобов'язана забезпечувати рівний доступ до портових послуг.

За словами керівництва "ЗТК", Адміністрація морських портів України, використовуючи свої повноваження, втрутилась в конкуренцію приватних структур і наразі грає на користь однієї зі сторін конфлікту.

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Одеса