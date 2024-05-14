ua en ru
Вт, 14 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Одеській області намагаються обмежити роботу портовому оператору: що відомо

Вівторок 14 травня 2024 09:04
UA EN RU
В Одеській області намагаються обмежити роботу портовому оператору: що відомо Фото: в Одеській області намагаються обмежити роботу портовому оператору (gmk center)
Автор: Артем Горовенко

У порту Кілія, частині портового комплексу Усть-Дунайськ, відбувається конфлікт, який стосується доступу до портових послуг

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ElitExpert.

ТОВ "Зерновий термінал Кілія" (ЗТК) опинилося в центрі правової суперечки з Адміністрацією морських портів України (АМПУ), щодо продовження договору на операторську діяльність.

Після рішення голови АМПУ Юрія Литвина не продовжувати договір з "ЗТК", компанія вимагає укладення нового договору, стверджуючи, що виконала всі необхідні умови.

"ЗТК" ініціювала низку судових процесів, спрямованих на відновлення своїх прав на надання портових послуг.

Згідно з інформацією АМПУ, після припинення договору із "ЗТК", компанія "Вімексим Логістик" швидко вступила в порт і уклала договір на надання подібних послуг. При цьому у "ЗТК" стверджують, що "Вімексим" - є компанією, афільованою з ТОВ “Еліксір Україна”, новим співвласником порту, і, таким чином, порт "зачищають" від конкурентів під нового власника.

Зазначимо, що "ЗТК" обслуговує від 10 до 13 суден щомісяця, що робить його одним з лідерів у сфері перевалки вантажів.

Для порівняння: оператор "Краншип", за останні два місяці, не обслугував жодного судна, а новий оператор "Вімексим Логістик" обслуговує лише одне судно на місяць.

Разом з тим, одним з ключових елементів суперечки, є договір користування причалом, який, як стверджує "ЗТК", АМПУ відмовляється поновити без чітко визначених причин, чим порушує закон "Про природні монополії", згідно з яким АМПУ, як монополіст, зобов'язана забезпечувати рівний доступ до портових послуг.

За словами керівництва "ЗТК", Адміністрація морських портів України, використовуючи свої повноваження, втрутилась в конкуренцію приватних структур і наразі грає на користь однієї зі сторін конфлікту.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Одеса
NEWS
10 фактів про новий закон про мобілізацію, про які має знати кожен
10 фактів про новий закон про мобілізацію, про які має знати кожен
DAILY
Чужий серед своїх. Чому Зеленський вказав Кубракову на вихід і що за цим стоїть
Мілан Лєліч, Ростислав Шаправський Чужий серед своїх. Чому Зеленський вказав Кубракову на вихід і що за цим стоїть