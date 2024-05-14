В Одесской области пытаются ограничить работу портового оператора: что известно

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ElitExpert .

ООО "Зерновой терминал Килия" (ЗТК) оказалось в центре правового спора с Администрацией морских портов Украины (АМПУ) о продлении договора на операторскую деятельность.

После решения главы АМПУ Юрия Литвина не продлевать договор с "ЗТК", компания требует заключения нового договора, утверждая, что выполнила все необходимые условия.

"ЗТК" инициировала ряд судебных процессов, направленных на восстановление своих прав на предоставление портовых услуг.

Согласно информации АМПУ, после прекращения договора с "ЗТК" компания "Вимексим Логистик" быстро вступила в порт и заключила договор на предоставление подобных услуг. При этом в "ЗТК" утверждают, что "Вимексим" является компанией, аффилированной с ООО "Эликсир Украина", новым совладельцем порта, и, таким образом, порт "зачищают" от конкурентов под нового владельца.

Отметим, что ЗТК обслуживает от 10 до 13 судов ежемесячно, что делает его одним из лидеров в сфере перевалки грузов.

Для сравнения: оператор "Краншип" за последние два месяца не обслуживал ни одного судна, а новый оператор "Вимексим Логистик" обслуживает только одно судно в месяц.

Вместе с тем, одним из ключевых элементов спора является договор пользования причалом, который, как утверждает "ЗТК", АМПУ отказывается возобновить без четко определенных причин, чем нарушает закон "О естественных монополиях", согласно которому АМПУ, как монополист, обязуется. обязана обеспечивать равный доступ к портовым услугам.

По словам руководства "ЗТК", Администрация морских портов Украины, используя свои полномочия, вмешалась в конкуренцию частных структур и играет в пользу одной из сторон конфликта.