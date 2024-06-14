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В Одеській області у дитсадку цькували дворічну дитину: омбудсмен звернувся до поліції

Фото: у дитсадку в Одеській області зафіксували жорстоке поводження з дитиною (freepik com)
Автор: Наталія Юрченко

Працівники дитячого садку в Одеській області жорстоко поводилися з дворічною дитиною. Омбудсмен звернувся до правоохоронців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на омбудсмена з прав людини Дмитра Лубінця у Telegram.

Інцидент стався у селищі Великодолинське. Місцеві журналісти знайшли у мережі допис матері дворічної дівчинки. Вона поскаржилася на приватний дитсадок, де цькували її дитину.

Жінка також додала аудіозаписи нібито розмов подружжя, що працює у садку. На записах чути лайку, плач дитини та цькування. Мати дівчинки стверджує, що дитина після відвідин дитсадка почала "поводити себе неадекватно" і відмовлялася туди йти.

Реакція омбудсмена

Лубінець повідомив, що звернувся до Головного управління Національної поліції в Одеській області для розслідування інциденту.

Як зазначив уповноважений, дівчинці погрожували нанести тілесні ушкодження, принижували, використовували нецензурну лексику і залякували. Зі свого боку керівництво закладу не відреагувало на інцидент та проігнорувало його після звернення батьків дівчинки. 

"Жодна дитина не може бути об’єктом незаконного посягання на її честь і гідність, не може бути піддана катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує його гідність, поводженню чи покаранню", - наголосив омбудсмен.

 

Нагадаємо, у Німеччині понад тиждень шукали дев'ятирічну українську дівчинку. Дитина зранку вийшла з дому до школи і пропала безвісти. Після дев'яти днів пошуків тіло дитини знайшли у лісі.

Поліція Німеччини офіційно підтвердила загибель української дівчинки. Справу розслідуються як вбивство.

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