В Одеській області у дитсадку цькували дворічну дитину: омбудсмен звернувся до поліції

Інцидент стався у селищі Великодолинське. Місцеві журналісти знайшли у мережі допис матері дворічної дівчинки. Вона поскаржилася на приватний дитсадок, де цькували її дитину.

Жінка також додала аудіозаписи нібито розмов подружжя, що працює у садку. На записах чути лайку, плач дитини та цькування. Мати дівчинки стверджує, що дитина після відвідин дитсадка почала "поводити себе неадекватно" і відмовлялася туди йти.

Реакція омбудсмена

Лубінець повідомив, що звернувся до Головного управління Національної поліції в Одеській області для розслідування інциденту.

Як зазначив уповноважений, дівчинці погрожували нанести тілесні ушкодження, принижували, використовували нецензурну лексику і залякували. Зі свого боку керівництво закладу не відреагувало на інцидент та проігнорувало його після звернення батьків дівчинки.

"Жодна дитина не може бути об’єктом незаконного посягання на її честь і гідність, не може бути піддана катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує його гідність, поводженню чи покаранню", - наголосив омбудсмен.