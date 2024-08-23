В Одеській області чиновники Міграційної служби організували "схему" для ухилянтів

Посадовці Міграційної служби організували на території Одеської області "схему" для ухилянтів. Чиновники нелегально виготовляли закордонні паспорти та передавали їх військовозобов'язаним українцям.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Служби безпеки України.
"Контррозвідка Служби безпеки спільно з керівництвом Міністерства внутрішніх справ та Державної міграційної служби ліквідувала масштабну схему ухилення від мобілізації в Одеській області", - повідомили в СБУ.
У результаті комплексних заходів правоохоронці затримали:
Фігуранти налагодили корупційний механізм одержання грошей від чоловіків призовного віку, які перебувають за межами України та намагаються "віддалено" оформити закордонні паспорти.
Така "схема" дозволяла військовозобов’язаним чоловікам не повертатися в Україну, не ставати на облік і не оновлювати свої дані у ТЦК та СП.
Організатори виготовляли для ухилянтів закордонні паспорти із грубим порушенням процедури, а саме - без фізичної присутності клієнтів у відповідних держустановах.
Для оформлення документів посадовці ДМС знімали свої відбитки пальців, а фотознімок "робили" із дистанційно надісланої світлини.
Готові паспорти чиновники-фігуранти передавали замовникам через мережу посередників.
Вартість таких послуг становила від 500 до 2,5 тисяч доларів, залежно від терміновості.
Під час 57 обшуків за місцями роботи та проживання фігурантів вилучено:
За даними слідства, загалом ділки отримали замовлення на дистанційне оформлення понад 150 документів.
Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Наразі ж зловмисникам загрожує до 8 років позбавлення волі.
Усі документи, видані із порушенням закону, будуть скасовані відповідно до процедури.
Нагадаємо, що від квітня цього року українські чоловіки з 18 до 60 років не можуть отримати закордонні паспорти перебуваючи за кордоном.
Водночас заборонено пересилати паспорти до відокремленого підрозділу або закордонної дипломатичної установи України для організації їх видачі.
Варто зазначити, що дані вимоги не застосовуються до українських чоловіків віком від 18 до 60 років, які мають право на перетин кордону під час воєнного стану.
РБК-Україна писало, хто з українців може отримати паспорт за кордоном.
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