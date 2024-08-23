RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Одесской области чиновники Миграционной службы организовали "схему" для уклонистов

Фото: В Одесской области чиновники Миграционной службы организовали "схему" для уклонистов (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Чиновники Миграционной службы организовали на территории Одесской области "схему" для уклонистов. Чиновники нелегально изготовляли загранпаспорта и передавали их военнообязанным украинцам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Службы безопасности Украины.

"Контрразведка Службы безопасности совместно с руководством Министерства внутренних дел и Государственной миграционной службы ликвидировала масштабную схему уклонения от мобилизации в Одесской области", - сообщили в СБУ.

В результате комплексных мер правоохранители задержали:

  • руководителя местного райотдела ДМС,
  • двух его подчиненных,
  • должностного лица регионального подразделения Центра предоставления админуслуг.

Фигуранты наладили коррупционный механизм получения денег от мужчин призывного возраста, которые находятся за пределами Украины и пытаются "удаленно" оформить загранпаспорта.

Такая "схема" позволяла военнообязанным мужчинам не возвращаться в Украину, не вставать на учет и не обновлять свои данные в ТЦК и СП.

Как действовали правонарушители

Организаторы изготавливали для уклоняющихся загранпаспорта с грубым нарушением процедуры, а именно - без физического присутствия клиентов в соответствующих госучреждениях.

Для оформления документов чиновники ДМС снимали свои отпечатки пальцев, а фотоснимок "делали" с дистанционно отправленной фотографии.

Готовые паспорта чиновники-фигуранты передавали заказчикам через сеть посредников.

Стоимость таких услуг составляла от 500 до 2,5 тысячи долларов, в зависимости от срочности.

Обыски у подозреваемых

В ходе 57 обысков по местам работы и проживания фигурантов изъято:

  • более 300 тысяч долларов и более 60 тысяч евро, вероятно полученных преступным путем;
  • почти 200 печатей и штампов, использовавшихся в "схеме".

По данным следствия, всего дельцы получили заказы на дистанционное оформление более 150 документов.

Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Пока злоумышленникам грозит до 8 лет лишения свободы.

Все документы, изданные с нарушением закона, будут отменены в соответствии с процедурой.

 

 

Напомним, что с апреля этого года украинские мужчины с 18 до 60 лет не могут получить загранпаспорта, находясь за границей.

В то же время запрещено пересылать паспорта в обособленное подразделение или зарубежное дипломатическое учреждение Украины для организации их выдачи.

Следует отметить, что данные требования не применяются к украинским мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет, имеющим право на пересечение границы во время военного положения.

РБК-Украина писало, кто из украинцев может получить паспорт за границей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГМСПаспорт України