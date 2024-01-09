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В Одеській області через погоду впав вітрогенератор

Одеська область, Вівторок 09 січня 2024 04:34
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В Одеській області через погоду впав вітрогенератор Фото: В Одеській області через погоду впав вітрогенератор (freepik.com)
Автор: Владислав Прийменко

Через важкі погодні умови в Одеській області впав вітрогенератор.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram-канал Міністерства енергетики.

У Білгород-Дністровському районі Одеської області пориви вітру завалили вітрогенератор. Наслідки негоди потрапили на відео. На записі можна почути, що вітер не вщухає.

"Наслідки негоди потрапили на відео. На записі можна почути, що вітер не вщухає", - написали на каналі.

Негода в Одеській області

В Одесі та області через погоду деякі населені пункти частково чи повністю залишились без світла. Енергетики проводять роботи для швидкого відновлення електропостачання.

Також в Одеській області рятувальники надають допомогу водіям, чиї транспортні засоби не змогли подолати складні ділянки доріг.

Детальніше про негоду в Одеській області - у матеріалі РБК-Україна.

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