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В Одесской области из-за погоды упал ветрогенератор

Одесская область, Вторник 09 января 2024 04:34
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В Одесской области из-за погоды упал ветрогенератор Фото: в Одесской области из-за погоды упал ветрогенератор (freepik.com)
Автор: Владислав Прийменко

Из-за тяжелых погодных условий в Одесской области упал ветрогенератор.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Министерства энергетики.

В Белгород-Днестровском районе Одесской области порывы ветра завалили ветрогенератор. Последствия непогоды попали на видео. На записи можно услышать, что ветер не утихает.

"Последствия непогоды попали на видео. На записи можно услышать, что ветер не утихает", - написали на канале.

Непогода в Одесской области

В Одессе и области из-за погоды некоторые населенные пункты частично или полностью остались без света. Энергетики ведут работы для быстрого восстановления электроснабжения.

Также в Одесской области спасатели оказывают помощь водителям, чьи транспортные средства не смогли преодолеть сложные участки дорог.

Подробнее о непогоде в Одесской области - в материале РБК-Украина.

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