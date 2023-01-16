В Одеській області електромережі переведені у посилений режим

Негода може призвести до позапланових відключень електроенергії в Одеській області. Там також у посилений режим переведено аварійні бригади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook ДТЕК "Одеські електромережі".

Попередньо відомо, що в ніч на 17 січня в області очікується погіршення погодних умов.Можливі пориви вітру 15-20 м/с. У зв’язку з цим було оголошено перший рівень погодної небезпеки.

"Наші аварійні бригади переведені у посилений режим та працюють 24/7, щоб вчасно усувати аварії. Енергетики також просять допомогти енергосистемі та не перевантажувати мережу під час різкого похолодання", - сказано в повідомленні.