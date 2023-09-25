UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Одеській області через атаку РФ понад тисячу мешканців залишилися без світла

Фото: в Одеській області через атаку РФ понад тисячу мешканців залишилися без світла (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Внаслідок нічної атаки росіян понад тисячу жителів Одеської області залишилися без електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Міністерства енергетики України.

"В Одеській області внаслідок нічної повітряної атаки з боку РФ пошкоджено мережі, знеструмлено понад 1 тисячі споживачів", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили у Міненерго, наразі в області тривають ремонтні роботи.

Атака РФ на Одеську область 25 вересня

Під час нічної атаки 25 вересня постраждала Одеська область. Так, суттєвих пошкоджень зазнав морський вокзал в Одесі - в будівлі привокзального готелю, що вже кілька років не функціонує, спалахнула пожежа, вогонь оперативно загасили, однак будівля зруйнована.

Крім того, на в Одеській області ракетами "Онікс" зруйновано зерносховища.

Також уламками від збитих снарядів пошкоджено склади одного з підприємств та приватний будинок у передмісті Одеси.

Вибуховою хвилею у кількох будинках вибито вікна, одна цивільна жінка травмована, їй надали медичну допомогу.

Детальніше про те, чим цієї ночі атакували росіяни та як відпрацювала ППО - читайте в матеріалі РБК-Україна.

 

 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Одесавідключеня світларакетна атакаЕлектроенергіяВійна Росії проти України