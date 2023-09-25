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В Одесской области из-за атаки РФ более тысячи жителей остались без света

Одесская область, Понедельник 25 сентября 2023 11:48
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В Одесской области из-за атаки РФ более тысячи жителей остались без света Фото: в Одесской области из-за атаки РФ более тысячи жителей остались без света (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В результате ночной атаки россиян более тысячи жителей Одесской области остались без электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Facebook Министерства энергетики Украины.

"В Одесской области в результате ночной воздушной атаки со стороны РФ повреждены сети, обесточены более 1 тысячи потребителей", - говорится в сообщении.

Как отметили в Минэнерго, в настоящее время в области продолжаются ремонтные работы.

Атака РФ на Одесскую область 25 сентября

Во время ночной атаки 25 сентября пострадала Одесская область. Так, существенные повреждения получил морской вокзал в Одессе - в здании привокзальной гостиницы, которая уже несколько лет не функционирует, вспыхнул пожар, огонь оперативно потушили, однако здание разрушено.

Кроме того, в Одесской области ракетами "Оникс" разрушены зернохранилища.

Также обломками от сбитых снарядов повреждены склады одного из предприятий и частный дом в пригороде Одессы.

Взрывной волной в нескольких домах выбиты окна, одна гражданская женщина травмирована, ей была оказана медицинская помощь.

Детальнее о том, чем этой ночью атаковали россияне и как отработала ПВО - читайте в материале РБК-Украина.

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