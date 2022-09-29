З одеських портів вийшов ще один караван із зерном

"29 вересня з портів "Чорноморськ" і "Південний" вийшли 3 судна. На їхньому борту 60,4 тисячі тонн агропродукції для країн Африки та Азії", - йдеться в повідомленні.

При цьому зазначається, що з порту вийшло судно PATRONUS, яке перевозить 27,5 тисяч тонн української пшениці для Тунісу.

Майже за два місяці роботи "зернового коридору" з українських портів вийшли 238 суден із 5,46 млн тонн агропродукції, призначеної для країн Азії, Європи та Африки.

Нагадаємо, експорт українського зерна проходить згідно з "зерновою угодою", укладеною між Україною, Росією, Туреччиною та ООН, а контроль за роботою морського коридору та безпекою операції покладено на координаційний центр у Стамбулі.

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