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Из одесских портов вышел еще один караван с зерном

Фото: Из одесских портов вышел еще один караван с зерном (facebook.com/MinInfra.UA)
Автор: Валерия Полищук

В четверг, 29 сентября, из одесских портов вышло три сухогруза, которые отправились по "зерновому коридору".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства инфраструктуры в Facebook.

"29 сентября из портов "Черноморск" и "Южный" вышли 3 судна. На их борту 60,4 тысяч тонн агропродукции для стран Африки и Азии", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что из порта вышло судно PATRONUS, который перевозит 27,5 тысячи тонн украинской пшеницы для Туниса.

Почти за два месяца работы "зернового коридора" из украинских портов вышли 238 судов с 5,46 млн тонн агропродукции, предназначенной для стран Азии, Европы и Африки.

Напомним, экспорт украинского зерна проходит согласно "зерновому соглашению", заключенному между Украиной, Россией, Турцией и ООН, а контроль за работой морского коридора и безопасностью операции возложена на координационный центр в Стамбуле.

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