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З одеських портів вийшов черговий караван із зерном

Фото: З одеських портів вийшов черговий караван із зерном (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У середу, 28 вересня, з одеських портів вийшло ще чотири суховантажні машини, які вирушили "зерновим коридором". Вони перевозять 115 тисяч тонн агропродукції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міністерства інфраструктури України у Facebook.

"28 вересня з портів "Чорноморськ" та "Південний" вийшли чотири судна. На їхньому борту 115 тисяч тонн агропродукції для країн Африки, Азії та Європи", - йдеться у повідомленні.

При цьому зазначається, що суховантажне судно MAGNUM FORTUNE перевозить 51 тисяч тонн української пшениці для Бангладешу, а ALMERAY - 32,4 тисячі тонн кукурудзи для Лівії.

Майже за два місяці роботи "зернового коридору" з одеських портів вийшли 235 суден із 5,4 млн тонн агропродукції, призначеної для країн Азії, Європи та Африки.

Нагадаємо, експорт українського зерна проходить згідно з "зерновою угодою", укладеною між Україною, Росією, Туреччиною та ООН, а контроль за роботою морського коридору та безпекою операції покладено на координаційний центр у Стамбулі.

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