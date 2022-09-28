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Из одесских портов вышел очередной караван с зерном

Фото: Из одесских портов вышел очередной караван с зерном (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В среду, 28 сентября, из одесских портов вышло еще четыре сухогруза, которые отправились по "зерновому коридору". Они перевозят 115 тысяч тонн агропродукции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства инфраструктуры Украины в Facebook.

"28 сентября из портов "Черноморск" и "Южный" вышли четыре судна. На их борту 115 тысяч тонн агропродукции для стран Африки, Азии и Европы", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что сухогруз MAGNUM FORTUNE перевозит 51 тысяч тонн украинской пшеницы для Бангладеша, а ALMERAY - 32,4 тысячи тонн кукурузы для Ливии.

Почти за два месяца работы "зернового коридора" из одесских портов вышли 235 судов с 5,4 млн тонн агропродукции, предназначенной для стран Азии, Европы и Африки.

Напомним, экспорт украинского зерна проходит согласно "зерновому соглашению", заключенному между Украиной, Россией, Турцией и ООН, а контроль за работой морского коридора и безопасностью операции возложена на координационный центр в Стамбуле.

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