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З одеських портів вийшло ще 4 судна з продовольством для Азії та Європи

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Одеса, Понеділок 26 вересня 2022 11:24
З одеських портів вийшло ще 4 судна з продовольством для Азії та Європи Фото: з портів Одеської області вийшло ще 4 судна з зерном (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

З портів Одеської області у понеділок, 26 вересня, вийшло ще 4 судна з українським продовольством. Вони відправилися у країни Азії та Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство інфраструктури в Facebook.

Суховантажі MAINLAND, NEW FAITH та USICHEM вийшли з порту "Одеса". Ще одне судно KARTERIA відправилося з порту "Південний". На їх бортах знаходиться 88,17 тисячі тонн агропродукції.

З початку дії "зернового коридору" з українських портів вийшло 222 судна з продовольством для країн Азії, Європи та Африки. Всього було експортовано 4,9 млн тонн агропродукції.

З одеських портів вийшло ще 4 судна з продовольством для Азії та Європи

Фото: з одеських портів вийшло 4 судна з зерном (facebook.com/MinInfra.UA)

Нагадаємо, вчора в рамках "зернового коридору" з українських портів вийшло 7 суден. Зерно відправилося в країни Африки, Азії та Європи.

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Порт Південний Одеса
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