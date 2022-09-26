ua ru
Пн, 26 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Из одесских портов вышли еще 4 судна с продовольствием для Азии и Европы

Новина українською →
Одесса, Понедельник 26 сентября 2022 11:24
Из одесских портов вышли еще 4 судна с продовольствием для Азии и Европы Фото: из портов Одесской области вышли еще 4 судна с зерном (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Из портов Одесской области в понедельник, 26 сентября, вышли еще 4 судна с украинским продовольствием. Они отправились в страны Азии и Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство инфраструктуры в Facebook.

Сухогрузы MAINLAND, NEW FAITH и USICHEM вышли из порта "Одесса". Еще одно судно KARTERIA отправилось из порта "Южный". На их бортах находится 88,17 тысячи тонн агропродукции.

С начала действия "зернового коридора" из украинских портов вышли 222 судна с продовольствием для стран Азии, Европы и Африки. Всего было экспортировано 4,9 млн тонн агропродукции.

Из одесских портов вышли еще 4 судна с продовольствием для Азии и Европы

Фото: из одесских портов вышли 4 судна с зерном (facebook.com/MinInfra.UA)

Напомним, вчера в рамках "зернового коридора" из украинских портов вышло 7 судов. Зерно отправилось в страны Африки, Азии и Европы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Порт Южный Одесса
NEWS
NASAMS еще не в Украине? В ОП уточнили заявление Зеленского о поставках ПВО
NASAMS еще не в Украине? В ОП уточнили заявление Зеленского о поставках ПВО
DAILY
Сергей Грабский: Мобилизация в России не повлияет на дальнейший ход войны
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Сергей Грабский: Мобилизация в России не повлияет на дальнейший ход войны