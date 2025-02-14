Одеська юридична академія приєднується до університету Мечникова: пояснення міністра освіти
Одеська юридична академія приєднується до Одеського національного університету імені І.І. Мечникова. Це рішення уряду є частиною реорганізації вищої освіти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Facebook міністра освіти України Оксена Лісового.
На засіданні уряду було ухвалено рішення про приєднання Одеської юридичної академії до Одеського національного університету імені І.І. Мечникова.
Це рішення стало частиною ширшої реформи вищої освіти, яку активно впроваджує Міністерство освіти і науки України, переглядаючи мережу закладів.
"Реорганізація не вплине негативно на студентів та викладачів; проте інша ситуація - для керівного складу закладу, серед якого є особи, зокрема Сергій Ківалов, який, мені так видається, ніколи не мав морального права залишатися в освіті після відомих усім фактів у його біографії" - зазначив Оксен Лісовий.
Одеська юридична академія виникла в результаті відокремлення юридичного інституту від Національного університету імені І.І. Мечникова.
За словами міністра освіти, повернення академії до структури класичного університету є логічним і символічним кроком, оскільки таке середовище формує світогляд майбутніх правників. Головне - не лише форма, а й система цінностей, що панує в закладі та культивується його керівництвом.
"Оскільки суддя, адвокат, правозахисник, прокурор - це про правду, доброчесність, справедливість, неупередженість, відповідальність, патріотизм і широкий світогляд" - зазначив Оксен Лісовий.
Нагадаємо, що реорганізація Одеської юридичної академії буде проводитись поступово протягом 2025 року. Для передачі майна та вирішення кадрових питань буде створена спеціальна комісія, яку очолить ректор Одеського національного університету імені І.І. Мечникова.
Уряд зазначає, що зміни не вплинуть на студентів: вони продовжать навчання за звичними програмами, без змін у фінансуванні. Бюджетні місця збережуться, а вартість контрактного навчання залишиться без змін. Права науково-педагогічних працівників будуть збережені, за винятком керівництва обох закладів.