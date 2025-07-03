В Одесі знову прогримів вибух під час загрози балістики

Удар по Одесі

Нагадаємо, сьогодні, 3 липня, вдень російські окупанти вдарили по Одесі балістичною ракетою "Іскандер". Метою став морський порт.

Унаслідок атаки загинули докер-механізатор і водій вантажівки. Також шестеро осіб дістали поранення, серед них були іноземці.

Віцепрем'єр Олексій Кулеба наголосив, що така атака Росії підтверджує її тактику зі знищення українських транспортних вузлів та експортних можливостей.

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