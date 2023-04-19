В Одесі закриють всі пляжі: в чому причина

"Влучання у будівлі курортної сфери означають, що курортного сезону цьогоріч не буде. До настання нашої перемоги ми будемо говорити про розмінування акваторії Чорного моря", - сказав Братчук.

Також він зазначив, що публічного доступу до пляжів Одеси не буде, але влада дасть можливість людям відпочивати.

"Великих концертів не буде. "Танців на кістках" не буде", - додав Братчук.