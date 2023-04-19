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В Одесі закриють всі пляжі: в чому причина

Фото: в Одесі закриють всі пляжі (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

В Одесі цього року пляжного сезону не буде. Причиною тому є попадання до будівлі в курортній сфері та розмінування акваторії Чорного моря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Одеської ОВА Сергія Братчука в ефірі телеканалу "Київ".

"Влучання у будівлі курортної сфери означають, що курортного сезону цьогоріч не буде. До настання нашої перемоги ми будемо говорити про розмінування акваторії Чорного моря", - сказав Братчук.

Також він зазначив, що публічного доступу до пляжів Одеси не буде, але влада дасть можливість людям відпочивати.

"Великих концертів не буде. "Танців на кістках" не буде", - додав Братчук.

Нагадаємо, що українські військові в акваторії Одеської області виявили та знешкодили морську міну, яка дрейфувала у бік берега.

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