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В Одесі загорівся будинок: є жертва (фото)

Фото: в Одесі загорівся будинок (facebook.com/DSNSODE)
Автор: Каріна Левицька

В Одесі сталось загоряння житлового будинку. Під час гасіння пожежі було виявлено тіло чоловіка.

Ввечері до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в Хаджибейському районі Одеси, по вулиці Прирейкова.

По прибуттю рятувальниками було встановлено загоряння домашнього майна в приватному одноповерховому будинку.

 Фото: в Одесі загорівся будинок (facebook.com/DSNSODE)

"Під час гасіння пожежі виявлено тіло чоловічої статті (анкетні дані встановлюються)", - повідомили в ДСНС.

Пожежі в Україні

Як повідомлялося, в Житомирській області 28 січня під час пожежі, що сталася в приватному житловому будинку в с. Грабняк, загинули дві малолітні сестри.

Крім того, пожежа у багатоповерхівці у Києві сталася 6 листопада 2023 року. Пожежники врятували трьох дітей та жінку.

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ОдесаПожежа