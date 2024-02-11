В Одесі загорівся будинок: є жертва (фото)

Ввечері до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в Хаджибейському районі Одеси, по вулиці Прирейкова.

По прибуттю рятувальниками було встановлено загоряння домашнього майна в приватному одноповерховому будинку.

Фото: в Одесі загорівся будинок (facebook.com/DSNSODE)

"Під час гасіння пожежі виявлено тіло чоловічої статті (анкетні дані встановлюються)", - повідомили в ДСНС.

Пожежі в Україні

Як повідомлялося, в Житомирській області 28 січня під час пожежі, що сталася в приватному житловому будинку в с. Грабняк, загинули дві малолітні сестри.

Крім того, пожежа у багатоповерхівці у Києві сталася 6 листопада 2023 року. Пожежники врятували трьох дітей та жінку.

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