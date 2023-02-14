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В Одесі військові насильно затримали чоловіка: їх притягнули до відповідальності

Фото: в Одесі військові насильно затримали чоловіка для вручення повістки (facebook.com/gazetad)
Автор: Тетяна Степанова

У соцмережах 14 лютого почало ширитися відео, на якому люди у військовій формі неподалік ринку "Привоз" в Одесі намагаються затримати чоловіка для вручення повістки. Військових притягнули до дисциплінарної відповідальності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОК "Південь".

"За фактом конфліктної ситуації, що сталася 14 лютого 2023 року під час роботи групи військовослужбовців одного з ТЦК та СП з оповіщення громадян, які підлягають мобілізації, в громадському місті, військовою службою правопорядку проводиться службове розслідування за фактом перевищення службових повноважень", - йдеться у повідомленні.

Зазначено, що некоректна поведінка військовослужбовців засуджена командуванням. Керівники обласного і районного ТЦК та СП притягнуті до дисциплінарної відповідальності.

У ОК "Південь" заявили, що з особовим складом, який залучений до заходів оповіщення проводяться додаткові роз'яснювальні заняття та тренінги із залученням юристів та психологів.

Нагадаємо, у Міноборони пояснили, чи можуть роздавати повістки на вулиці.

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