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В Одесі тренувальний літак Як-52 "вполював" два безпілотника

Субота 27 квітня 2024 17:48
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В Одесі тренувальний літак Як-52 "вполював" два безпілотника Фото: сили оборони знищили російський розвідувальний дрон (me.milinua)
Автор: Анастасія Гришкова

У суботу, 27 квітня Сили оборони в Одесі збили два розвідувальні російські дрони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".

"У небі над Одещиною із застосуванням легкомоторної авіації, у взаємодії із Силами оборони Півдня України знищено два розвідувальних дрони росіян", - йдеться в повідомленні.

Що перелувало

Вдень в одеських телеграм-каналах з'явилися відео, як тренувальний літак ЯК-52 полює на ворожі безпілотники. Згодом українські військові підтвердили інформацію, що влалося "вполювати" аж два російські розвідувальні дрони. Мова йде про безпілотники "Орлан -10".

"Орлан-10" - це багатоцільовий безпілотний авіаційний комплекс, призначений для ведення спостереження за протяжними і локальними об'єктами у важкодоступній місцевості виробництва ТОВ "Спеціальний технологічний центр". Використовує двигун внутрішнього згоряння як силову установку.

Україна переробляє легку авіацію під штурмовики

Як-52 це спортивний літак, який немає озброєння. Сама ідея модернізувати легку авіацію в штурмовики не нова. Україна використовує літаки типу SkyRanger, які перероблені на безпілотні багаторазові бомбардувальники, фактично як "нічні відьми", але на сучасних У-2.

Слушною альтернативою Super Tucano може бути справжній "літаючий трактор" - AT-802 від американського виробника сільськогосподарських літаків Air Tractor. У квітні 2023 року, Україна двічі подавала запит на закупівлю літаків, але безрезультатно.

ЗСУ нищать російську техніку

Нагадаємо, українські воїни у Донецькій області за один раз знищили дев'ять російських військових та бронетехніку ворога. Для цього використовувалися дрони-камікадзе.

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