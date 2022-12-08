В Одесі та області продовжуються екстрені відключення світла, графіки не діють

"Це необхідний крок, щоб збалансувати енергосистему та уникнути аварій на обладнанні. Графіки стабілізаційних відключень наразі не діють! Просимо набратися терпіння та зберігати спокій", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, очільник Одеської ОВА Максим Марченко повідомив, що сьогодні в Одесі та сусідніх населених пунктах світло повернуть на весь день, аби прогріти місто.

Також нагадаємо, що аварійні відключення світла продовжуються й у Києві. Тому графіки обмежень у столиці не працюють.

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