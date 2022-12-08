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В Одесі та області продовжуються екстрені відключення світла, графіки не діють

Фото: в Одеській області 8 грудня продовжуються аварійні відключення світла (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

В Одесі та області сьогодні, 8 грудня, продовжуються екстрені відключення світла. Через це раніше опубліковані графіки не працюють.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ДТЕК Одеські електромережі.

"Це необхідний крок, щоб збалансувати енергосистему та уникнути аварій на обладнанні. Графіки стабілізаційних відключень наразі не діють! Просимо набратися терпіння та зберігати спокій", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, очільник Одеської ОВА Максим Марченко повідомив, що сьогодні в Одесі та сусідніх населених пунктах світло повернуть на весь день, аби прогріти місто.

Також нагадаємо, що аварійні відключення світла продовжуються й у Києві. Тому графіки обмежень у столиці не працюють.

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Одесавідключеня світлаЕлектроенергія