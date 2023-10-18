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В Одесі суд призначив загиблому зраднику Стремоусову довічний термін

Одеса, Середа 18 жовтня 2023 14:13
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В Одесі суд призначив загиблому зраднику Стремоусову довічний термін Фото: Кирило Стремоусов (росЗМІ)
Автор: Наталія Юрченко

Малиновський районний суд Одеси ухвалив вирок колишньому "заступнику адміністрації Херсонської області" Кирилу Стремоусову. Відомо, що зрадник нібито загинув в ДТП.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вирок суду.

Судова колегія на чолі з суддею Сергієм Черевком засудила Стремоусова до 9 років за колабораціонізм, до 13 років із конфіскацією майна за держзраду і до довічного ув'язнення за держзраду в умовах збройного конфлікту.

Крім того, суд зобов'язав колаборанта сплатити 13 тисяч гривень судових витрат. При цьому адвокат Стремоусова просила виправдати колаборанта.

Раніше ЗМІ повідомляли про нібито загибель Кирила Стремоусова у ДТП за загадкових обставин. Оскільки це сталося на окупованій території, суд не отримав фактичних доказів смерті Стремоусова. Тому його судили заочно як особу, яка переховується від слідства.

Що відомо про загибель Стремоусова

Колаборант Кирило Стремоусов загинув у ДТП у листопаді 2022 року, імовірно, намагаючись уникнути зіткнення з вантажівкою. Принаймні про це повідомляли російські ЗМІ.

Аварія зі Стремоусовим сталася на тлі "виходу" росіян з Херсона. Тому припускається, що загибель могла бути інсценуванням.

Детальніше про інцидент та самого Стремоусова - у нашому матеріалі.

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Одеса держзрада колаборант Суд
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