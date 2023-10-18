В Одессе суд назначил погибшему предателю Стремоусову пожизненный срок
Малиновский районный суд Одессы вынес приговор бывшему "заместителю администрации Херсонской области" Кириллу Стремоусову. Известно, что предатель погиб в ДТП.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на приговор суда.
Судебная коллегия во главе с судьей Сергеем Черевко приговорила Стремоусова к 9 годам за коллаборационизм, к 13 годам с конфискацией имущества за госизмену и к пожизненному заключению за госизмену в условиях вооруженного конфликта.
Кроме того, суд обязал коллаборанта выплатить 13 тысяч гривен судебных издержек. При этом адвокат Стремоусова просила оправдать коллаборанта.
Ранее СМИ сообщали о якобы гибели Кирилла Стремоусова в ДТП при загадочных обстоятельствах. Поскольку это произошло на оккупированной территории, суд не получил фактических доказательств смерти Стремоусова. Поэтому его судили заочно как лицо, которое скрывается от следствия.
Что известно о гибели Стремоусова
Коллаборант Кирилл Стремоусов погиб в ДТП в ноябре 2022 года, предположительно, пытаясь избежать столкновения с грузовиком. По крайней мере, об этом сообщали российские СМИ.
Авария со Стремоусовым произошла на фоне "выхода" россиян из Херсона. Поэтому предполагается, что гибель могла быть инсценировкой.
Подробнее об инциденте и самом Стремоусове - в нашем материале.
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