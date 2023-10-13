"СБУ затримала інформатора рф, який влаштувався до міжнародної організації в Одесі, щоб шпигувати за оборонцями міста", - йдеться в повідомленні.

В Одесі СБУ затримала російського інформатора, який діяв "під прикриттям" (t.me/SBUkr)

Для маскування він влаштувався водієм до місцевого осередку міжнародної благодійної організації.

"Діючи під прикриттям, одесит об’їжджав територію міста, де намагався виявити ключові укріпрайони та інші місця базування підрозділів ЗСУ. Також ворога цікавили ймовірні маршрути переміщення українських військ у напрямку південного фронту", - розповіли в СБУ.

За даними слідства, поплічником агресора виявився місцевий житель, який ще у 2014 році за вказівкою спецслужб РФ проводив активну діяльність у проросійських організаціях.

"Але тоді, після провалу кремлівського проєкту "російської весни" на Одещині, куратори перевели свого поплічника у "режим очікування", - додали у відомстві.

Невдовзі після 24 лютого 2022 року на фігуранта дистанційно вийшов резидент агентурної мережі ГРУ з території рф та "активував" свого інформатора для збору розвідувальних відомостей в обласному центрі. Для комунікації з окупантами фігурант використовував заздалегідь відпрацьовані канали зв’язку через месенджери.

Під час обшуку у зловмисника вилучено зброю з боєприпасами та мобільний телефон із доказами. Йому загрожує до 12 років тюрми.

Цікаво, що резидент затриманого агента був ще і куратором диверсанта, якого СБУ затримала в минулому році. За матеріалами української спецслужби, у травні цього року він отримав довічне ув’язнення.

Як повідомлялось,мешканець Одеси разом з приятелем знімав переміщення техніки ЗСУ. Суд призначив йому покарання до 5 років за ґратами. Додамо, що СБУ з початку війни виявила понад 2 тисячі зрадників, які пішли на держзраду і співпрацю з ворогом.